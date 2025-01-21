台股商品 人氣強強滾

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股上周高檔震盪，投資人對台股ETF熱情不減，根據台股ETF集保戶股權分散最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周增加9.5萬人，總人數來到1,031萬人創下歷史新高。其中，12檔受益人創新高，五檔周增逾萬人。

上周受益人增逾萬人的台股ETF有國泰永續高股息（00878）、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣50、富邦台50等五檔。

觀察12檔受益人創新高的ETF中，有七檔都是高息型，皆採季配，顯示季配型台股高息ETF，還是相對受投資人青睞。 ETF理財達人指出，台股ETF如果有不錯的配息金額及殖利率數據，即容易吸引資金轉進。整體而言，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格、交易主義為主、美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，是否符合先前市場的預期，如關稅、是否會延續AI禁令，如何進行所喊話的美國2兆美元支出縮減等變數，都將牽動台股年後盤勢。

凱基優選高股息30 ETF基金經理人施政廷表示，預期台股今年企業獲利增速放緩，從去年的年增率30~40%，今年預計下修到15%，加上市場預期AI伺服器出貨有遞延現象，下游組裝廠也可能面臨規格改變及組裝遞延。即便龍頭大廠出面釋疑，在市場仍持續消化疑慮情況下，預期農曆年後台股有高機率呈現震盪格局。

施政廷指出，對比其他市場，台股受惠今明兩年AI應用持續發酵，評價面擁有強韌支撐。

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