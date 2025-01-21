美債、投等債 強勢吸金

美國通膨數據釋放債市壓力，美國公債引領債市走揚，過去一周整體固定收益型ETF續獲119.9億美元資金淨流入，主要為美債獲76.4億美元淨流入，歐債獲1.3億美元淨流入，但亞債遭1,100萬美元資金淨流出。

從債券信評看，投資等級債ETF資金流入62.4億美元，非投資等級債ETF也獲5.7億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，進入2025年，強勁的需求與有限的供給使非投資等級債仍處技術面有利環境，基本面仍具支撐，目前市場價格也多已反應那些面臨長期趨勢挑戰的產業。

基於強勁的企業資產負債表與持續成長的經濟表現，預期違約率將持續低於長期平均水準，而隨聯邦基金利率下滑與有利的法規環境，預期企業管理層信心將增強，使企業併購活動將潛在加速。

安聯投信指出，美國12月核心通膨意外降溫，進一步強化市場對聯準會可能更早啟動降息的預期，尤其在聯準會理事華勒釋出上半年可能下調利率的訊號後，市場對於3月或6月降息的押注升溫。受此影響，美國10年期公債殖利率回落，帶動債券市場多數上漲。

受惠於經濟數據與鴿派發言，美國10年期國債殖利率整周下降8個基準點至4.61%。此外，可轉債單周上漲1.10%，今年以來累積上漲1.87%，顯示市場對於市場的信心持續增強，而可轉債的攻守兼備特性使其成為市場資金配置的優選標的。

安聯投信表示，債券市場方面，考慮到通膨趨緩及殖利率回落的趨勢，短天期投資級債券、優質企業債仍具有吸引力，能在降息環境下提供穩健回報。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫指出，整體而言，投資人在布局時應考慮降息環境下成長型產業的潛力，並透過多元化配置，適度納入防禦型資產，如固定收益資產、基礎建設及公用事業，以平衡市場波動風險並抓住長期成長趨勢。