外資賣亞股 印度大失血

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
在川普就職前一周，外資對新興亞股賣多於買，以印度失血24億美元最多。（本報系資料庫）
在川普就職前一周，外資對新興亞股賣多於買，以印度失血24億美元最多。（本報系資料庫）

在川普就職前一周，外資對新興亞股賣多於買，只小幅買超印尼0.1億美元，其他都賣超，以印度失血24億美元最多，其次是台股遭賣超15.6億美元、南韓淨流出4.8億美元。亞股上周漲跌互見，以越南漲1.5%最強，其次是印尼漲0.9%，但菲律賓跌2.2%最重，其次是泰國跌2%。

今年以來，外資對新興亞股只買超南韓2.9億美元，延續去年的買超力道；賣超則以對印度的45.3億美元最重，再來是台股的21.6億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲5%最優，再來是菲律賓的1.4%、台股的1%，以馬來西亞及泰國都跌4.2%最弱。

外資持續賣超印度股市。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟成長動能高於主要經濟體，通貨膨脹受控也提高今年央行降息可能性，搭配政府持續推動經濟與產業改革政策，後市仍不看淡。產業方面，可觀察金融、資訊科技、非核心消費、電子代工等。

外資在新興亞洲主要股市買賣超
外資在新興亞洲主要股市買賣超

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，龍年台股僅剩下兩個交易日，投資人須考慮是否抱股過年。近十年統計顯示，不論是農曆年封關日或春節紅盤日，上漲機率皆高達八成，而開紅盤日平均漲幅達1.03%。今年在人工智慧（AI）帶動下，全球貿易量可望續增，有利於台灣電子產品出口成長。建議投資人汰弱留強，持有優質成長股與防禦股。

安聯投信台股團隊指出，全球降息預期增強，台股可望受惠於資金回流與電子科技產業的穩健需求，特別是AI、半導體、電動車供應鏈等將繼續成為市場焦點。美國成長股持續吸引資金，台股相關電子代工與高階製造業可望受益。此外，中國內需回溫，也將有利於台灣出口導向企業，特別是消費電子、電商與零售供應鏈等。

越南上周收紅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南擁有充沛的年輕勞動力，所得水準也持續攀升。越南2024年國內生產毛額（GDP）成長率達7.09%，加上政府積極推動證券市場改革，去年底證券開戶數更突破929.8萬戶，較前一年大增25.3%，顯示市場對經濟發展前景充滿信心。

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