台股高息主動基金 漲勢可期

輝達執行長黃仁勳旋風來台期間宴請台灣供應商，包含台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等皆是座上賓，並高喊AI「TEAM TAIWAN」，顯見台灣市場在科技業的重要性。法人認為，2025年投資趨勢離不開科技、半導體、AI，建議投資人把握時機加碼台灣高股息主動式基金掌握成長動能，迎接上漲行情。

以月月配台股主動基金來看，根據CMoney統計至17日，七檔配息型近一年績效平均達13.7%，路博邁台灣5G股票和國泰台灣高股息基金績效均超過兩成，分別為22.5%、21.3%；至於台中銀台灣優息、統一台灣高息優選、新光臺灣高股息績效也在一成之上。

另從配息率檢視，近一年的實際配息率表現上，元大台灣高股息優質龍頭和第一金台灣核心戰略建設都超過8%；台中銀台灣優息和新光臺灣高股息則超過7%。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，主動式基金跟ETF不同之處在於，主動式基金有專業投資團隊進行操盤，透過專業判斷提供投資人最好的投資策略，隨時掌握市場趨勢，動態調整投資組合。善用主動式基金也可以布局台股上漲契機。

國泰台灣高股息基金持有近七成科技類股，台積電、聯發科、華碩、廣達、智邦都是成分股之一；聯發科去年營收創下佳績，今年不僅智慧手機市場可望持續復甦，跟輝達合作推出的超級晶片，可望為營運成長再添成長動能；台積電則是計畫提攜本土晶圓代工廠力積電一起大搶AI訂單，雙方完成開發四層晶圓堆疊技術，現正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤指出，聯準會降息循環開始，美國經濟軟著陸機率高，2025年科技新應用及新產品的作夢行情，預期第1季股市應朝正向發展，投資主題聚焦五大類，包含AI伺服器、新產品商機、消費性電子、傳產股等。