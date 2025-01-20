美國12月核心消費者物價指數（CPI）半年來首見回落，市場對聯準會（Fed）的降息預期再度提高，美國十年期公債殖利率出現近三個月來最大跌幅。法人認為，雖Fed降息步伐再轉明確，但隨川普即將重返白宮，地緣政治不確定性加劇，投資人可透過布局平衡基金，進行積極多元配置。

據CMoney統計至15日，觀察跨國投資平衡型基金近兩年基金表現，平均23檔交出18.6%成績，前十強績效在22%之上，元大全球優質龍頭平衡和華南永昌多重資產入息平衡都大幅優於同類型表現，報酬率各達54.5%、43.4%。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊認為，川普就任後政策有高度不確定性，儘管企業減稅、放寬產業監管等措施有利於美國經濟成長，但潛在關稅政策仍使市場擔憂或導致通膨走升，進而干擾Fed謹慎寬鬆的貨幣決策，是現階段最主要風險。

平衡型基金近兩年績效前十強

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，Fed去(2024)年12月降息1碼，政策進入更為謹慎的觀察期，點陣圖顯示預期降息步伐由4碼降至2碼，推升美債殖利率於高檔徘徊，近日隨通膨數據公布，截至1月16日，美國十年期公債殖利率降至4.66%，預期今年利率將呈大幅波動、信用利差呈窄幅波動。

隨AI發展趨勢持續，川普對科技業監管放鬆、聯準會降息循環等利多，股債表現持續看好，2025年晶片及軟體類股有望迎向上潛力，被低估的龍頭及中小型公司也有機會搭上順風車，投資人可透過平衡基金積極布局，利用多元資產建構投資組合。