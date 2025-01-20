全球市場觀測站／美股基金 逢低進場
美國通膨數據顯示持續降溫，緩解市場焦慮情緒，美國公債殖利率自高峰回落，帶動債市反彈，股市也自低檔反彈，惟個別市場漲跌互見。投信業者認為，川普即將上任美國總統，政策方向更加明朗，若美股出現波動，可分批逢低布局美股基金。
野村投信表示，上周金融市場震盪起伏，主要是受到美國去年12月非農就業人數與失業率表現優於預期，投資人認為聯準會短期內降息機率降低的影響，美國公債殖利率進一步走高，股市拉回修正，隨後公布的去年12月通膨有降溫跡象，生產者物價指數（PPI）年增率3.3%，低於預期，消費者物價指數（CPI）年增率為2.9%，連續三個月增加，但核心CPI年增率3.2%，低於預期。
雖然聯準會需要持續觀察未來幾個月的通膨數據才能確信通膨降溫，但市場對於未來降息預期回溫，加上上周甫展開的財報周，美銀、大摩等財報表現亮眼，帶動股市反彈。在川普就任後，政策方向更加明朗，若關稅、移民政策較預期更嚴，可能引起市場對於通膨走高的擔憂，造成市場波動，宜分批逢低布局。
中國公布2024年GDP年增率5%，符合官方訂定的目標，上周陸股小幅上揚。日前美國頒布AI晶片出口新規，防堵中國從第三地取得先進晶片的漏洞，在川普上任後，預期關稅等多項政策仍不利於中國企業，也影響市場信心。
短期因為市場對政策預期的節奏不一，而造成指數的波動，加上外資機構法人都需要在更明確的數據出現後，才會重新成為買盤。短線宜先觀察美國政府政策，並於回檔時逢低布局。
債市方面，上周美國10年期公債殖利率先升後跌，一度接近4.8%，在通膨數據公布後迅速回跌至4.6%附近。野村投信指出，短期內川普政策與聯準會貨幣政策仍會持續影響市場情緒，美債殖利率不排除仍將持續區間整理。
不過，即使美國降息腳步趨緩，也不太可能轉為升息，因此，當美債殖利率處於相對高檔反而是長期投資的好時點。
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