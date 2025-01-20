研調機構Rho Motion發布最新報告指出，2024年全球電動車市場，包括純電動車與插電式混合動力車銷量年增25%至1,710萬輛，創歷史新高，2025年展望持續看俏。投信法人認為，電動車相關投資題材值得留意，可透過相關基金布局。

2024年全球電動車市場創高主因中國大陸市場持續成長、歐洲銷售維持穩定，2024年12月連四月改寫月度銷量紀錄。其中，中國2024全年銷量暴增40%至1,100萬輛，鞏固全球最大電動車市場地位，美國與加拿大銷量增長9%至180萬輛。

此外，根據標普全球行動公司（S&P Global Mobility）的預測，2025年全球電動車銷量將可達到1,510輛，年成長30%，占總市場的16.7%。預期至2027~2028年，鋰電池能量密度將接近極限，隨著電池步入成熟期，二手純電動車價格也應該趨於穩定。假設環境政策沒有重大變化，則長期純電動車的滲透率將重新加速。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，智能車與電動車概念基金長期動態掌握AI智能科技+EV電動車投資趨勢，因此投資範圍不侷限整車廠，近期市場風險降溫，將持續關注資金在各產業別的流向以及AI科技龍頭股走勢，2024年布局AI智能科技與GPU高速運算契機，2025年投資主軸仍聚焦提升車用智能的科技軟、硬體股為主，市場輪動時運用主動靈活的配置策略增加投資機會。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，電動車製造商將2025年視為關鍵轉型的一年，歐美啟動降息循環，歐洲更嚴格的排放標準，則可能有助於推動今年的電動車銷售，有望刺激終端買氣，中國也宣布將汽車「以舊換新」補貼政策延長至2025年，希望能加速電動車普及並提振經濟成長，在各國有利支撐銷量動能延續，對2025年全球車市審慎樂觀。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，特斯拉執行長馬斯克將擔任美國政府效率部負責人，市場推測將有助推動讓美國本土企業和汽車製造商更容易進行的永續實踐法則，促進美國電動汽車公司的競爭優勢，帶動電動車產業發展；歐洲市場方面，預期2025年將有更嚴格的二氧化碳排放標準出爐，車廠有望加速布局電動車市場，搭配電動車相關基礎設施布建持續擴大下，有助提升大眾購置電動車意願，市場看好2025年全球電動車維持雙位數成長，電動車相關投資題材值得留意。