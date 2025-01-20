美債放閃 加碼時機到

美國10年期公債殖利率日前一度逼近4.8%。投信法人表示，疫情後公債殖利率高點4.99%，仍擔憂會再次升息所致，惟當前基準利率已降至4.5%～4.6%，代表降息轉升息機率轉低。投信法人表示，殖利率已接近前波高點，正是加碼布局債券好時機。

美國公債殖利率飆升，美國投資等級公司債殖利率也隨之上升。投資專家表示，投資人應把握當前殖利率位於5%以上時加碼買進，一、二、三年後的報酬將會是殖利率5%以下進場的二倍。

瀚亞投信看好信用債的表現，瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，2024年股市曾經歷三次幅度較大的修正，當時相較於美股，投資等級債以更穩定的步調累積報酬；投資等級債券發行公司獲利年增率上行趨勢延續，將帶動信用品質進一步提升，在渾沌不明的2025年，投資等級債可增加投資組合的防禦力。

投資等級債與非投資等級債比較

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭指出，全球經濟2025呈現溫和成長，總經數據與企業營運表現將是信用利差與市場活動的主要驅動力，歷史經驗觀察，信用債在溫和成長情境下，表現相對亮眼；目前非投資等級債收益率位在過去十年的高檔，加上下檔違約損失可控，預期總報酬可觀。

PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人黃相慈表示，雖然美債利率近期上升，但盤點美國投資級債基本面良好，2024年升評量超過降評量，推動升降評比率創歷史新高的4.8倍，加上2025年供給量預估僅會較去年略為上升，因此研判今年大部分時間信用利差仍可維持在窄幅區間內整理，也讓目前美國投資級債來到高於5%的殖利率具吸引力。

投資等級債與非投資等級債比較

黃相慈建議，現階段較為看好受惠川普當家有利於整體美國銀行業，透過降低稅收和放寬銀行業監管的政策利多，支持其基本面，此外，也看好川普的能源政策可望推動跨州管道建設，預期油氣行業在川普政府下，可望從放鬆環保監管中受益。

在債券信評方面，宜以BBB級債券為重心，並關注潛在明日之星（Rising star）利差收斂機會。