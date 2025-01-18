基金特蒐／股票型基金 乘勝追擊

台股去（2024）年表現名列全球股市前茅，也進一步帶動台股基金績效。隸屬台股一般股票型的復華復華基金掌握產業趨勢及類股輪動、靈活操作，繳出近四成報酬的亮眼成績，優於台股大盤及同類型基金表現。

理柏資訊統計，台股加權股價指數去年含息漲幅為31.7%，84檔台股一般股票型基金平均漲幅21.9%，復華復華基金同期間報酬率為39.2%，在同類型排名居領先地位。

復華復華基金經理人呂宏宇。

呂宏宇小檔案、操作心法、投資小叮嚀

進一步分析復華復華基金去年持股變化發現，經理人布局相對靈活，除了聚焦AI受惠供應鏈等大盤主流題材漲勢之外，對於非電產業也多有著墨。

根據投信投顧公會的統計數據顯示，去年復華復華基金除了以半導體、電腦及周邊設備、電子零組件等電子股為核心之外，上半年也有布局營建、電機、文化創意等漲幅優於大盤的類股標的；下半年因全球股市波動加劇，台股一度跌破兩萬點大關，納入金融、運輸等獲利表現佳、具基本面支撐的傳產族群，掌握非AI產業投資機會。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，由於AI需求強勁，使台股2025年企業獲利預估仍有兩位數成長空間，進一步提供台廠受惠供應鏈產業及個股基本面動能，對台股後市表現並不看淡，因此維持持股九成以上偏多操作。

後續仍以趨勢明確的AI受惠供應鏈等電子股為主，同時因應市場資金流向及產業趨勢，看好具競爭優勢的龍頭股表現空間，因此仍會納入大型股為主要持股，並適時配置非AI族群、搭配具業績題材個股彈性操作，掌握大盤類股輪動。

後市產業布局，呂宏宇看好AI相關的NVIDIA、客製化晶片（ASIC）供應鏈，以及近期興起的共同封裝光學（CPO）、工業電腦等長線題材；傳產則看好具復甦契機的紡纖製鞋、獲利表現佳的航運類股。若上述看好題材，因短線非基本面利空出現明顯修正，將擇機逢低承接。

今年來因美國聯準會（Fed）放慢升息腳步，導致美債殖利率頻創波段新高，美股及科技股波動幅度加大，進而讓連動度高的台股出現震盪，一度跌破重要均線支撐。

基金參考指標、基金前五大持股、台股一般股票型基金績效

呂宏宇認為，近日台股波動來自預期心理及籌碼因素，台股企業獲利基本面仍維持成長走勢，惟基期墊高使今年整體企業獲利增速較去年放緩，將採選股不選市的策略因應。

川普在去年美國大選勝出，全球資金湧入美國，美國優先為投資重要課題。呂宏宇指出，川普20日走馬上任，其後續政策動向將影響2025年台、美股等主要股市及產業供應鏈趨勢發展動向。

此外，重要指標企業財報及法說會釋出的訊息，也將是產業能見度的風向球；AI應用產品發表及出貨狀況、消費性電子產業是否有較明確的復甦訊號，也將牽動台股主軸電子產業及大盤整體走勢，都將是接下來須留意的觀盤重點。