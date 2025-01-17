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美通膨率終於回落 降息預期增 看好股債這檔基金一手抓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國去(2024)年12月核心CPI半年來首見回落，市場對聯準會的降息預期再度升溫，美國10年期公債殖利率出現近三個月來最大跌幅，加上美國大型銀行財報穩健，激勵美股四大指數全面跳高。國泰投信建議，儘管聯準會降息步伐明確，市場樂觀看待股債未來表現，但隨川普將於1月20日重返白宮，地緣政治不確定性加劇，投資人可透過布局美國市場的多重平衡基金，由專業經理人靈活操盤，進行積極多元配置。

國泰美國多重收益平衡基金 經理人范姜佩瑩表示，聯準會去年12月降息1碼，政策進入更為謹慎的觀察期，點陣圖顯示預期降息步伐由4碼降至2碼，推升美債殖利率於高檔徘徊，但近日則隨通膨數據公布，截至1月16日，美國10年期公債殖利率降至4.66%，預期今年利率將呈大幅區間波動、信用利差呈窄幅波動。

根據國泰投信官網資料顯示，國泰美國多重收益平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）債券配置約五成，並依利率點位和未來展望調整部位存續期間。基金目前持有美國國庫票據、長期債券，以及包括摩根大通、花旗集團發行的金融債；基金也積極配置處於軟著陸情境下，基本面穩健、估值合理且具相對價值的產業，預期能夠提供更佳的回報。

此外，國泰美國多重收益平衡基金持有約四成美股，成分股七巨頭成員蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）等，隨人工智慧（AI）技術的突破性發展，應用範圍擴大，在市場中擁有巨大成長潛力。

展望未來，范姜佩瑩表示，隨著AI發展趨勢持續，加上川普對科技業監管放鬆、聯準會降息循環等利多，股債表現持續看好，2025年晶片及軟體類股有望迎來向上潛力，而許多被低估的龍頭及中小型公司也有機會搭上順風車，投資人可透過國泰美國多重收益平衡基金積極布局，利用股債等多元資產建構進可攻、退可守的投資組合。

國泰 美國

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