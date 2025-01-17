美台基金大放異彩 行情續看漲

繼2023年標普500指數大漲24%後，2024年再度上漲23%，展現強勁動能。科技巨頭憑藉AI技術、半導體產業及雲端運算等領域的絕對優勢，成為推動市場持續走高的主力。「鉅亨買基金」表示，除了資訊科技基金表現搶眼，美股及台股基金皆是2024年的績效贏家。受惠AI產業發展及美國經濟強勁利多，美股及台股基金後市仍持續看好。

「鉅亨買基金」統計2024年主動型基金各類別的平均總報酬表現，結果顯示，資訊科技股票基金以27.8%的報酬率榮登冠軍，美國股票基金以27.7%緊隨其後，美國收益股票基金則以24%的報酬率名列第三，顯示美國市場不容忽視的強勁動能。台灣基金也表現亮眼，前十名中佔據兩席，分別為台灣中小型股票及台灣股票基金，報酬率分別為24%及21.8%。亞洲市場的印度股票、東協股票及黃金及貴金屬股票基金也表現不俗。

此外，「鉅亨買基金」表示，在全球主要股市未來一年盈餘成長率預估中，台灣位居首位高達25.7%，美國位居第二達10.2%。台灣居於市場之首，主要反映AI技術快速普及在半導體產業的全球領先地位。隨著市場對未來AI投資成長速度的預期持續上修，台灣相關企業盈利能力有望提升並帶動股市。美國方面，穩健的經濟表現及企業在科技領域創新能力是預估成長率的主要支撐，加上美國新政府透過政策吸引更多優秀人才及資金流入，更具備全球競爭優勢。未來一年台灣股市與美國股市也將是最適合作為核心配置的重點區域。

展望2025年，鉅亨買基金認為美國經濟陷入衰退的機率極低，建議投資人可善用鉅亨買基金平台終身零手續費、零信託保管費等優惠，持續布局資訊科技、美國股票、台灣股票及環球股票類基金，掌握市場行情。