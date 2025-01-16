人氣大增股票基金 出列

投信投顧公會最新統計，2024年12月底投信國內股票型基金規模出爐，整體規模增加954億元，達5,875億元。法人指出，2025年台灣景氣仍能持續成長，有利於台股維持多頭表現，建議可透過台股基金，參與蛇年行情。

根據投信投顧公會統計至2024年12月底，國內股票型基金規模表現，成長率前十名基金包括：路博邁台灣5G股票、復華復華、台新台灣中小、野村台灣高股息、復華全方位、統一台灣動力、國泰台灣高股息、新光臺灣高股息、富邦精準、日盛MIT主流基金等年成長率皆達77%以上，統計至15日近一年績效亦有17%以上表現。

國內股票型基金規模年成長率前十名

整體上，台新投信表示，2025年全球經濟持穩、通貨膨脹趨緩，呈現不慍不火的金髮女郎態勢，股債皆有表現機會。

建議第1季投資人應該股債進行均衡配置，股票型基金與債券型基金各佔50%為宜。

就股市展望分析，美國股市將由企業獲利成長驅動，市場預期2025年EPS年成長率可達14%之多，若川普將企業稅率從21%下降至15%，S&P500獲利將額外增加4%，有利延續股市多頭氣氛，看好台股基金後市行情。

日盛投信台股投資研究團隊則表示，2023年為企業獲利谷底、2024年回升確立而且獲利持續上修，2025年後將會持續進入復甦循環，獲利更將會挑戰雙位數成長。

此外，台灣經濟數據持續轉佳，非電族群營運逐季脫底，加權指數目前季線支撐力強，後續觀察美國利率政策與川普就任後政策方向。

除此之外，日盛投信台股投資研究團隊補充，美國公布2024年12月核心CPI低於預期，緩和市場對通膨升溫的擔憂，有利風險性資產。

產業方面，放大全球，半導體整體銷售經歷第3季短暫休憩後開始恢復成長，支持半導體股票行情回升，即使是大陸的銷售也展現出成長動能，全球半導體銷售恢復正成長，AI熱潮延續強勁走勢、資本支出維持高檔。

建議投資人可以趁勢布局台股基金，並採用定時定額的方式掌握台股後市表現。