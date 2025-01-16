亞洲債券 高殖利率搶鏡

亞洲與中國非投資等級債券相較於全球及美、歐非投資等級債具備較高殖利率。法人分析，預計2025年亞洲（中國除外）的非投等債券的違約率為0.9%，低違約率有助亞洲債券市場表現。

近期印度推動政策紅利助力再生能源企業且要求各區逐步提升綠色能源採用比例，支撐相關板塊走勢，惟美國聯準會降息預期減弱，加上市場對川普關稅政策與財政赤字的擔憂，大幅推升美債殖利率，加上中國房企債務疑慮再起，拖累亞債表現，使得亞洲非投資等級債券指數近一個月出現修正。

亞洲非投等債券基金績效表現 圖／經濟日報提供

根據CMoney統計至14日，觀察亞洲非投等債券基金表現，其中包括：瑞銀亞洲非投資等級債券、聯邦永騰亞洲非投資等級債券、匯豐亞洲非投資等級債券、富達亞洲非投資等級債券、野村亞太複合非投資等級債券基金，皆有逾2%以上的績效表現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，根據統計，ML亞洲非投資等級債券指數與ML中國非投資等級債券指數殖利率7.99%與10.11%，高於ML全球非投資等級債券指數的7.4%及ML美國非投資等級債券指數的7.61%，並且擁有低存續期間具有低利率敏感度之特性，價值面深具優勢。

對於2025年企業營運表現，根據美系券商報告指出，鑑於債券發行人獲得融資的管道不斷改善，預計中國以外亞洲非投等房地產債券的違約率將保持在低點。

陸股方面，保德信分析，自去年9月政策出台後，A股市場參與度已有所改善，日均成交量維持在人民幣1兆至1.5兆元，局部熱點產業或題材均有表現機會和空間，惟近期面臨財報空窗，中國政府亦保守觀望川普的新政策，預估3月兩會前仍偏橫盤整理；短期觀察重點在於人民幣是否趨穩，以及川普20日上任後的政策實施力道，中長期仍取決於經濟數據是否穩定回穩。