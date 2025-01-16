固定收益商品 吸金力十足

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
境外基金2024年概況 圖／經濟日報提供
境外基金2024年概況 圖／經濟日報提供

根據統計，境外基金在台規模截至2024年12月底逼近4.45兆元新台幣，年增16%，其中固定收益型基金規模達1.85兆新台幣，年增23.3%，成最熱門類型基金；反觀股票型基金2024年每月皆呈現淨流出，但受惠於股市漲多，帶動基金評價走升，年增率仍維持正數。

2024全年吸金能力前十強，有五檔固定收益型、三檔平衡型（混合型）及兩檔股票型基金。前四名皆為固定收益型產品，包括PIMCO多元收益債、聯博美國收益、高盛投資級公司債、聯博全球非投資等級債券。

法人表示，股市2024年遞出亮眼成績單，因市場諸多不確定性猶存，股市波動恐加劇，使投資人轉向防禦性資產，加上聯準會仍在降息周期，債券行情逐漸發酵，平衡型或固定收益型產品受資金青睞。

投資專家表示，在高利率環境下，投資人正尋求更有感的收益來源。相較於其他主要債券資產，美國非投資等級債幾乎包辦大部分高殖利率債種，投資人可用合理的風險追求較好的報酬。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，非投等債違約率經常跟隨利差走勢，隨利差收窄，可預期違約率將持續下降，預期2025年將進一步下降至2.51%；若聯準會持續降息且地緣風險減緩，有望看到各行業信貸品質轉佳，非投資等級債將有機會進一步表現。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，2025年聯準會再降息幅度可能只有一碼，但時間點仍有高度不確定性。評估川普的政策若被充份執行，十年期公債殖利率將可能高於5%；然而考量共和黨黨員對於擴大財政赤字可能會有些抵制，繼而限縮財政寬鬆的程度，如此即可能壓抑十年期公債殖利率上行空間處於4.5~5%區間。

展望美股，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，不同於過往科技股一枝獨秀，將出現更全面的投資機會，企業獲利的成長將更全面，不只向來居於強勢獲利地位的資訊科技、通訊服務與醫療保健，就連工業、原物料與非必需性消費等產業也有機會實現超過10%以上的獲利增長，投資機會更全面，高機率出現類股輪動。

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