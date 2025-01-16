美元非投等債 績效誘人

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美國聯準會預防降息至下次升息前各類債券表現 圖／經濟日報提供
美國聯準會預防降息至下次升息前各類債券表現 圖／經濟日報提供

根據Bloomberg資料統計，美國聯準會自1987年至今，預防性降息至升息前各類債券表現，以美元非投資級債券的平均漲幅達9%，遠高於美國公債平均漲幅2.7%、美國投資級債券平均漲幅3.65%，可作為現階段債券投資的參考。

投信法人表示，春節前後宜關注元月全球金融事除了聯準會利率決策可能暫停降息之外，美國新任總統川普上任推動新政，可能提高關稅政策將推升美國通膨，推動企業減稅政策，可望挹注獲利成長與就業動能等。

第一金投信指出，預期未來一年全球金融市場多頭不歇、波動加大，固定收益資產配置宜挑選債券攻擊手，非投資等級債券ETF適合作為攻擊、防禦、收益並進的資產配置部位。

安聯投信表示，非投資級債券表現強勁，反映出投資者對收益型債券需求增加，主要考量在經濟增長和企業盈利能力改善背景下，這類債券與景氣連動性更高。

相對而言，政府債券表現較弱，這可能是因為市場對未來利率走勢預期較為穩定，且投資者更傾向於尋找收益更高的投資機會。

第一金投信在年後推出第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B），擬任王心妤提醒，非投資等級債券過往被稱做「垃圾債券」，需要承擔較大的違約風險，為了補償這樣的風險，債券發行人也提供比較高的收益率，以美銀美林非投資等級債券B至BB級公司債為例，目前平均收益率在6至8%間，具投資吸引力。

不過，若要降低非投資等級債券違約風險，非投資等級債券ETF透過投資在一籃子債券，相對單一債券投資較能降低違約風險。

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