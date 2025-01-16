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13檔台股基金規模年增幅逾70% 景氣持續成長有利多頭表現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

投信投顧公會最新統計，2024年12月底投信國內股票型基金規模出爐，整體規模增加954億元，來到5,875億元，觀察138檔主級別基金中，則有13檔規模年成長率高達70%以上。2025年台灣景氣仍能持續成長，有利於台股維持多頭表現，建議可透過國內股票型基金，參與蛇年行情。

根據投信投顧公會統計至2024年12月底，國內股票型基金規模表現，成長率前十名基金包括，路博邁台灣5G股票、復華復華、台新台灣中小、野村台灣高股息、復華全方位、統一台灣動力、國泰台灣高股息、新光臺灣高股息、富邦精準、日盛MIT主流基金等年成長率皆達77%以上，統計至15日近一年績效亦有17%以上表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示，2023年為企業獲利谷底、2024年回升確立且獲利持續上修，2025年後將持續進入復甦循環，獲利更將挑戰雙位數成長。此外，台灣經濟數據持續轉佳，非電族群營運逐季脫底，加權指數目前季線支撐力強，後續觀察美國利率政策與川普就任後政策方向。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國公布2024年12月核心CPI低於預期，緩和市場對通膨升溫的擔憂，有利風險性資產。產業方面，放大全球，半導體整體銷售經歷第3季短暫休憩後開始恢復成長，支持半導體股票行情回升，即使是中國大陸的銷售也展現成長動能，全球半導體銷售恢復正成長，AI熱潮續強、資本支出維持高檔，建議投資人站在買方，趁勢布局台股基金，採用定時定額方式掌握台股後市表現。

台股 高股息

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