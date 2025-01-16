價值面具優勢 亞洲非投等債表現可期

近期印度推動政策紅利助力再生能源企業且要求各區逐步提升綠色能源採用比例，支撐相關板塊走勢，惟美國聯準會降息預期減弱，加上市場對川普關稅政策與財政赤字的擔憂，大幅推升美債殖利率，加上中國房企債務疑慮再起，拖累亞債表現，使得亞洲非投資等級債券指數近一個月出現修正。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，亞洲與中國非投資等級債券相較於全球及美、歐非投資等級債具備較高殖利率，根據統計，ML亞洲非投資等級債券指數與ML中國非投資等級債券指數殖利率7.99%與10.11%，高於ML全球非投資等級債券指數的7.4%及ML美國非投資等級債券指數的7.61%，並且擁有低存續期間具有低利率敏感度之特性，價值面深具優勢。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，對於2025年企業營運表現，根據美系券商報告指出，鑑於債券發行人獲得融資的管道不斷改善，預計中國以外亞洲非投等房地產債券的違約率將保持在低點。預計2025年亞洲（中國除外）之非投等債券的違約率為0.9%，低違約率將有助亞洲債券市場表現。