快訊

一年最冷「大寒」將至！命理師曝開運重點 身上點綴2顏色轉運

台積電法說會今登場！股價開高30元 台股早盤一度站上23,000點

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

價值面具優勢 亞洲非投等債表現可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期印度推動政策紅利助力再生能源企業且要求各區逐步提升綠色能源採用比例，支撐相關板塊走勢，惟美國聯準會降息預期減弱，加上市場對川普關稅政策與財政赤字的擔憂，大幅推升美債殖利率，加上中國房企債務疑慮再起，拖累亞債表現，使得亞洲非投資等級債券指數近一個月出現修正。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，亞洲與中國非投資等級債券相較於全球及美、歐非投資等級債具備較高殖利率，根據統計，ML亞洲非投資等級債券指數與ML中國非投資等級債券指數殖利率7.99%與10.11%，高於ML全球非投資等級債券指數的7.4%及ML美國非投資等級債券指數的7.61%，並且擁有低存續期間具有低利率敏感度之特性，價值面深具優勢。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，對於2025年企業營運表現，根據美系券商報告指出，鑑於債券發行人獲得融資的管道不斷改善，預計中國以外亞洲非投等房地產債券的違約率將保持在低點。預計2025年亞洲（中國除外）之非投等債券的違約率為0.9%，低違約率將有助亞洲債券市場表現。

債券

延伸閱讀

非投等債ETF 買氣燒

債券00945B過去一個月上漲…穩配0.102元每次皆填息！ 較不受到利率影響

棋手商業價值掛勾等級分 讓高手花錢買贏

債券「送分題」被川普回鍋給打亂！ 陳重銘：00945B股價堅挺在15元之上、比較公債、投等債中鶴立雞群

相關新聞

低接台股基金 時機到

台股2025年開年延續2024年末震盪，法人表示，農曆年在即，加上川普即將重返白宮，投資人觀望情緒濃厚，距離封關日僅剩數...

經理人：台灣GDP亮眼 拉高大盤勝率

AI驅動下，台股整體市值升至全球第九大市場，看好台灣景氣2025年仍能持續成長，有利於台股今年維持多頭，根據統計，每當G...

多重資產基金 抗亂流

川普將於20日再度入主白宮，各界持續關注川普未來關稅與貿易政策，面對不確定性影響及市場觀望態度濃厚下，法人建議今年應採多...

複合型債 兩優勢護身

美國經濟數據較預期強韌，市場期待聯準會元月降息恐要落空，推升美債殖利率。

日股迎錢潮 長線看多

日股2024年終於掀開1989年的上檔反壓鍋蓋。根據彭博統計，各機構預估今年日本GDP增速平均達1.2%，薪資上調幅度上...

非投等債ETF 買氣燒

近期美債殖利率飆升，但債券ETF的熱度不減，投信法人表示，投資債券ETF要特別留意持債票息率，因為持債票息愈高，愈有利於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。