四檔反向ETF 熱起來

美股漲跌互見，台股昨（15）日開低走低，終場下跌282點，收在22,514點，半年線再度失守，連帶盤面上的台股ETF跌多於漲，平均跌0.5%，僅十檔逆勢收紅，其中有四檔為反向ETF。

根據CMoney統計，15日逆勢收紅的台股ETF依序為群益臺灣加權反1漲0.88%、國泰臺灣加權反1漲0.8%、元大台灣50反1漲0.7%、富邦臺灣加權反1漲0.48%、台新臺灣IC設計0.44%、兆豐永續高息等權0.1%、國泰股利精選30漲0.07%、永豐優息存股0.06%、永豐ESG低碳高息0.06%、元大MSCI金融0.04%。

除四檔反向ETF收紅外，因非電類股表現相對強勢，帶動持有傳產股及金融股占比較高的ETF表現，如100%投資金融股的元大MSCI金融、僅持有非電股的永豐優息存股，另外，兆豐永續高息等權、國泰股利精選30、永豐ESG低碳高息持有電子股比重近乎都在五成以下。

千金股漲多跌少，聯發科、力旺、世芯-KY、信驊等紛紛收紅，帶動台新臺灣IC設計跌深反彈。

法人指出，近期台股震盪較大，資金有轉往金融股跡象。尤其去年11家金控自結稅後盈餘5,979億元創史上新高，同時金融股兼具低評價與殖利率題材，如目前台股14家金控平均本益比約14倍，較大盤平均20倍還低。在今年大盤波動大情形下，考量金融股的獲利表現、相對低本益比、股利上修空間，可做為分散風險標的。

國泰股利精選30經理人陳韻竹表示，由於金融業受到台灣政府高度監管，深受追求穩定的投資人青睞；且從2024年9月美聯準會宣布降息後，對於以壽險為本的金控更有利；由於壽險業普遍持有大量債券部位，因此在降息循環中，債券部位有望貢獻資本利得，並持續反應在金控獲利成績單。