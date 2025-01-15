日股迎錢潮 長線看多

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
日本小額投資免稅制度(NISA)開戶及成交概況
日本小額投資免稅制度(NISA)開戶及成交概況

日股2024年終於掀開1989年的上檔反壓鍋蓋。根據彭博統計，各機構預估今年日本GDP增速平均達1.2%，薪資上調幅度上看5％，日經225指數有望寫下連三年漲幅超過雙位數的佳績，投資人可趁這波下挫機會逢低分批布局。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，日本薪資正式進入調升循環，預估今年加薪幅度上看5％，民間消費動能有增無減，帶動企業獲利將增長約10％，加上石破茂內閣推出財政刺激方案，經濟成長率有望從去年的衰退0.2%升至今年成長1%，2026年則成長1.2%。

從題材面角度分析，今年4月即將在大阪關西舉辦世界博覽會，預計將吸引2,800萬名遊客到訪，創造約2.9兆日圓的經濟效益。以去年前11月累積訪日觀光人數已超過3,337萬人的基礎上，萬博會將再為日本增添人氣，預估參訪人數可望輕易突破4,000萬人次，消費金額上看10兆日圓。

在資金面，黃筱雲表示，各項股改的效應逐漸發酵，以日本新的個人儲蓄帳戶小額投資免稅制度（NISA）為例，根據日本證券協會統計，去年1～9月的新開戶數暴增384萬戶，較去年同期增加81％，累計戶數高達2,509萬戶。成交量方面，截至11月底累計交易金額達11.8兆日圓，年增率218％，顯示投資人對股市的參與程度顯著提升，有助日股擺脫近期的震盪盤整走勢，再迎一波資金熱潮。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，NISA成為股市加持的催化劑，有助日股表現，目前日股的股價淨值比與股東權益報酬率相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，中長線來看，日股未來仍有提升空間，值得長期投資。

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