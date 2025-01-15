非投等債ETF 買氣燒

近期美債殖利率飆升，但債券ETF的熱度不減，投信法人表示，投資債券ETF要特別留意持債票息率，因為持債票息愈高，愈有利於其配息能力。其中平均票息率逾8%的群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債在Fed首度降息以來，日均量都超過萬張。

根據統計，昨（15）日ETF成交量前三名，債券ETF就包辦一、三名。觀察投信發行的97檔原型債券ETF持債票息，平均有4.6%，再以單檔排行來看，有31檔持債票息在5%以上，群益優選非投等債以平均持債票息率8.3%居冠。從去年9月降息以來的含息報酬率上漲5.4%，表現亮眼，成交均量達2.6萬張。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，近期美國公債殖利率反彈，令多數債券商品承壓，不過非投等債指數明顯抗跌。從2024年初以來，市場對聯準會降息預期雖不斷調整，但非投等債表現不受市場利率影響，期間美國非投等債指數上漲8.20%，優於美國投等債指數的1.69%。展望後市，即便市場對聯準會降息預期縮減，甚至轉為有升息可能，但在經濟數據強韌，非投等債基本面正向，違約率料將繼續維持低位，整體環境有利於非投等債表現突出。

據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至8日止，投資級債淨流入62.6億美元、非投資等級債淨流入7.6億美元。安聯投信表示，美國聯準會去年12月會議紀要釋放降息放慢信號，強調通膨上行風險加重，近期強於預期的通膨數據以及貿易和移民政策潛在變化可能帶來的潛在影響。建議投資人維持均衡配置，關注可轉債等具備下檔保護的混合型資產，以應對可能的市場波動。