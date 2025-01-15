複合型債 兩優勢護身

美國經濟數據較預期強韌，市場期待聯準會元月降息恐要落空，推升美債殖利率。

投信表示，2025年債市前景詭譎多變，但已浮現長期投資機會，債市投資策略須把握多元配置與靈活調整兩大原則，以複合型債券基金降低短線波動風險並提高勝率。

美國公布2024年12月非農業就業人數增加25.6萬，遠高於市場預期的15.5萬人，12月失業率為4.1%，低於預期的4.2%，強勁的就業數據降低美國聯準會1月底利率會議的降息可能。

推動美債殖利率進一步走高，10年期美債殖利率已升至4.77%附近，反應市場對於美國通膨與政策不確定性的擔憂情緒。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，長期而言美國降息趨勢不變，債市展望偏多看待，舉例來說，美國投資等級公司債指數到期殖利率來到5.5%，投資吸引力已提升，惟短線不確定因素較多，市場易受到投資情緒影響而出現波動，投資人布局債券需多元化，廣納固定利率與浮動利率的投資級債券、非投資級債券、公債以及其他債券如可轉債、金融次順位債、混合資本債等，以因應景氣多空變化。

除了多元化的債券組成，還需要順應市場變化進行靈活的調整，在債種、存續期間、產業及信用風險管理等方面靈活調控，追求長期最佳的投資效益。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示，2025年投資建議多元配置，現金將轉向債券等受惠於利差的資產，為了更進一步降低投資組合風險，建議投資人應該考慮投資於股票、債券和不動產以外的另類資產。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟表示，觀察過去美國在非衰退式降息期間的利率走勢，聯準會在停止降息後至再度降息的間隔時間從二個月到24個月不等，主要的關鍵在於通膨是否獲得控制。

現階段宜留意殖利率高檔整理的進場投資機會，建議以複合型債券基金為主，布局優質的固定收益商品，降低資產的波動風險。