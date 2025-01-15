多重資產基金 抗亂流

川普將於20日再度入主白宮，各界持續關注川普未來關稅與貿易政策，面對不確定性影響及市場觀望態度濃厚下，法人建議今年應採多元化的方式進行資產配置，可優先考慮多重資產型基金分批布局。

回顧過去三個月以來，風險性市場表現震盪。根據CMoney統計至13日，觀察境內外全數783檔多重資產型基金三個月績效前十強平均達6.7%，超越台股大盤績效的跌1.8%，展現穩健實力。

其中包括：宏利亞洲收益成長多重資產、聯邦高息策略多重資產基金，績效皆達10%以上；合庫2032目標日期多重資產收益、富蘭克林華美多重資產收益、凱基未來樂活多重資產基金也有5%以上的績效表現。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫分析，總體來看，2025年初的投資市場充滿挑戰與機遇。聯準會的政策走向、全球通膨數據、美國就業市場的變化等，都是投資人需要密切關注的關鍵因素，建議投資者在進行投資決策時，採取多元靈活配置以應對市場波動變化。

聯邦投信分析，距川普上任僅不到一周，市場關注其多項選前政見，包括建設邊境圍牆、遣返非法移民、恢復石化燃料開採並撤銷拜登政府時期部分行政命令。此外，川普可能透過宣布國家進入緊急狀態而繞過國會立法機制，實施大範圍關稅政策，預計上任前，市場投資人在股市仍採取謹慎保守的態度，等待政策進一步明朗化。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠進一步分析，政策方面，各界關注川普2.0將再掀全球關稅大戰，目前評估若川普政府僅針對部分國家和特定商品課徵關稅，則對通膨影響相對較低，相關政策細節仍待觀察。

在聯準會貨幣政策方面，去年12月FOMC會議決議下調利率一碼至4.25%至4.5%區間，符合市場預期，而為預防未來經濟與通膨變化，最新點陣圖雖顯示下修降息預期，不過降息循環仍將延續。