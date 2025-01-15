經理人：台灣GDP亮眼 拉高大盤勝率
AI驅動下，台股整體市值升至全球第九大市場，看好台灣景氣2025年仍能持續成長，有利於台股今年維持多頭，根據統計，每當GDP年增率大於3%，投資台股不論在報酬率與勝率都將隨著時間拉長而走升。
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF擬任經理人張芷菱表示，台經院預測今年台灣GDP將逐季成長，全年成長3.15%，經濟穩健成長，可望帶動台股市值再創新高。數據顯示，每逢台灣GDP年成長率高於3%進場投資台股，抱一年平均報酬率10.8%，後二年24.3%，持有三年平均報酬率甚至可達31.6%，勝率也從六成上升至超過九成。
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