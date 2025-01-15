低接台股基金 時機到

台股2025年開年延續2024年末震盪，法人表示，農曆年在即，加上川普即將重返白宮，投資人觀望情緒濃厚，距離封關日僅剩數日，研判震盪會加大。惟CES大展仍有新應用與商機問世，台股供應鏈可望受惠，建議投資人可逢低布局。

根據Lipper統計至1月14日，近三月所有台股基金平均績效為下跌2.6%，但仍有不少檔基金遞出正報酬成績，如野村台灣高股息、凱基台灣精五門、瀚亞中小、瀚亞高科技、富邦台灣高股息及元大卓越等六檔基金皆有2%以上的正報酬。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，元月在多空交雜的消息下，台股走勢上下震盪劇烈，川普可能會祭出的新政策，市場已率先反應，上任後對短線盤勢或有影響，但台灣供應鏈可望受惠轉單效應。

台股基金績效概況

姚宗宏指出，台股2024年表現亮眼，今年農曆年休市長達11日，投資人傾向不抱股過年，預估近日的賣壓會較重，但作夢行情應會延續，機器人、光通訊、無人機等概念股，有望受惠。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，展望台股後市，2025年AI ODM訂單需求預估達兩年，確認訂單達6個月以上，AI族群2025、2026年獲利預估持續成長，帶動台股整體企業獲利增長，以台股與台股獲利年增幅的高相關聯性，加上AI趨勢拉動台灣半導體與硬體組裝，中長期台股表現仍值得關注。

法人指出，須留意川普上任後推行新政所帶來的不確定性，跟通膨潛在復燃的可能性，預計股市震盪將會加劇，產業方向上仍以AI相關類股展望較明確，而傳統消費性電子目前雖庫存處於健康水位，但訂單能見度較不明確。故預期資金在今年上半年仍將聚焦AI相關供應鏈。

2025年產業布局上，考量盤勢變動加劇的風險存在，不妨採用較分散的布局以分散風險。看好半導體類股逐漸復甦，將帶動IP、IC等公司業績好轉，其他部分如成衣、重電、AI、散熱，今年有機會看到較好的成長性。