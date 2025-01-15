低接台股基金 時機到

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股2025年開年延續2024年末震盪，法人表示，農曆年在即，加上川普即將重返白宮，投資人觀望情緒濃厚，距離封關日僅剩數日，研判震盪會加大。惟CES大展仍有新應用與商機問世，台股供應鏈可望受惠，建議投資人可逢低布局。

根據Lipper統計至1月14日，近三月所有台股基金平均績效為下跌2.6%，但仍有不少檔基金遞出正報酬成績，如野村台灣高股息、凱基台灣精五門、瀚亞中小、瀚亞高科技、富邦台灣高股息及元大卓越等六檔基金皆有2%以上的正報酬。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，元月在多空交雜的消息下，台股走勢上下震盪劇烈，川普可能會祭出的新政策，市場已率先反應，上任後對短線盤勢或有影響，但台灣供應鏈可望受惠轉單效應。

台股基金績效概況
台股基金績效概況

姚宗宏指出，台股2024年表現亮眼，今年農曆年休市長達11日，投資人傾向不抱股過年，預估近日的賣壓會較重，但作夢行情應會延續，機器人、光通訊、無人機等概念股，有望受惠。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，展望台股後市，2025年AI ODM訂單需求預估達兩年，確認訂單達6個月以上，AI族群2025、2026年獲利預估持續成長，帶動台股整體企業獲利增長，以台股與台股獲利年增幅的高相關聯性，加上AI趨勢拉動台灣半導體與硬體組裝，中長期台股表現仍值得關注。

法人指出，須留意川普上任後推行新政所帶來的不確定性，跟通膨潛在復燃的可能性，預計股市震盪將會加劇，產業方向上仍以AI相關類股展望較明確，而傳統消費性電子目前雖庫存處於健康水位，但訂單能見度較不明確。故預期資金在今年上半年仍將聚焦AI相關供應鏈。

2025年產業布局上，考量盤勢變動加劇的風險存在，不妨採用較分散的布局以分散風險。看好半導體類股逐漸復甦，將帶動IP、IC等公司業績好轉，其他部分如成衣、重電、AI、散熱，今年有機會看到較好的成長性。

延伸閱讀

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

川普揚言美加合併 9成加拿大人堅決說不

美國解除古巴制裁 敘利亞也想沾光

3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

相關新聞

低接台股基金 時機到

台股2025年開年延續2024年末震盪，法人表示，農曆年在即，加上川普即將重返白宮，投資人觀望情緒濃厚，距離封關日僅剩數...

經理人：台灣GDP亮眼 拉高大盤勝率

AI驅動下，台股整體市值升至全球第九大市場，看好台灣景氣2025年仍能持續成長，有利於台股今年維持多頭，根據統計，每當G...

多重資產基金 抗亂流

川普將於20日再度入主白宮，各界持續關注川普未來關稅與貿易政策，面對不確定性影響及市場觀望態度濃厚下，法人建議今年應採多...

複合型債 兩優勢護身

美國經濟數據較預期強韌，市場期待聯準會元月降息恐要落空，推升美債殖利率。

日股迎錢潮 長線看多

日股2024年終於掀開1989年的上檔反壓鍋蓋。根據彭博統計，各機構預估今年日本GDP增速平均達1.2%，薪資上調幅度上...

非投等債ETF 買氣燒

近期美債殖利率飆升，但債券ETF的熱度不減，投信法人表示，投資債券ETF要特別留意持債票息率，因為持債票息愈高，愈有利於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。