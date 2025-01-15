快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

「沒理由一直跌」中鋼工會質疑假消息重創股價 要求金管會主動調查

不只科技風光！美台基金大放異彩 2024年美台績優基金出爐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
2024年績優基金一覽表。
2024年績優基金一覽表。

繼2023年標普500指數大漲24%後，2024年再度上漲23%，展現強勁動能。科技巨頭憑藉AI技術、半導體產業及雲端運算等領域的絕對優勢，成為推動市場持續走高的主力。「鉅亨買基金」表示，除了資訊科技基金表現搶眼，美股及台股基金皆是2024年的績效贏家。受惠AI產業發展及美國經濟強勁利多，美股及台股基金後市仍持續看好。

「鉅亨買基金」統計2024年主動型基金各類別的平均總報酬表現，結果顯示，資訊科技股票基金以27.8%的報酬率榮登冠軍，美國股票基金以27.7%緊隨其後，美國收益股票基金則以24%的報酬率名列第三，顯示美國市場不容忽視的強勁動能。台灣基金也表現亮眼，前十名中占據兩席，分別為台灣中小型股票及台灣股票基金，報酬率分別為24%及21.8%。亞洲市場的印度股票、東協股票及黃金及貴金屬股票基金也表現不俗。

此外，理柏各分類2024年績優基金也出爐，包括統一大中華中小、摩根士丹利環球遠見、統一全球新科技、摩根士丹利美國增長、台新台灣中小、富邦AI智能新趨勢多重資產、元大台灣卓越50 ETF連結、富蘭克林華美AI新科技、富邦，以及統一新亞洲科技能源等基金，在十個分類中脫穎而出。

此外，「鉅亨買基金」表示，在全球主要股市未來一年盈餘成長率預估中，台灣位居首位高達25.7%，美國位居第二達10.2%。台灣居於市場之首，主要反映AI技術快速普及在半導體產業的全球領先地位。隨著市場對未來AI投資成長速度的預期持續上修，台灣相關企業盈利能力有望提升並帶動股市。美國方面，穩健的經濟表現及企業在科技領域創新能力是預估成長率的主要支撐，加上美國新政府透過政策吸引更多優秀人才及資金流入，更具備全球競爭優勢。未來一年台灣股市與美國股市也將是最適合作為核心配置的重點區域。

展望2025年，鉅亨買基金認為美國經濟陷入衰退的機率極低，建議投資人可善用鉅亨買基金平台終身零手續費、零信託保管費等優惠，持續布局資訊科技、美國股票、台灣股票及環球股票類基金，掌握市場行情。

延伸閱讀

鴻海砸近53億元 擴大布局美國和印度

美國「TikTok難民」會在小紅書上遭言論審查嗎？

媒體：TikTok准備周日關閉美國境內服務

專家看洛杉磯野火衝擊 對全美經濟影響有限

相關新聞

不只科技風光！美台基金大放異彩 2024年美台績優基金出爐

繼2023年標普500指數大漲24%後，2024年再度上漲23%，展現強勁動能。科技巨頭憑藉AI技術、半導體產業及雲端運...

半導體族群 卡位AI商機

台灣具備完整半導體產業鏈，在全球居技術領導地位。法人指出，隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來將引領全球科技，朝支撐...

非投等債基金 避險優選

2025年全球市場恐面臨震盪趨勢，面對諸多不確定性影響下，法人建議，應採多元化的方式進行資產配置，固定收益資產可優先考慮...

統一FANG＋績效強強滾

回顧2024年ETF表現，績效前三強都是海外股票ETF，報酬率更勝台股二倍槓桿型ETF，市場上對於2025年ETF布局紛...

債券型商品 人氣不退燒

債券ETF市場人氣續旺，根據集保中心最新統計數據，截至10日止，整體原型債券ETF受益人數為203.7萬人，開年以來增加...

日股後市 聚焦春鬥動向

日本勞動組合總聯合會已於日前宣布，2025年春鬥加薪幅度目標為「5%以上」。日股去年表現突出，投資人好奇2025年漲升動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。