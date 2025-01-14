FT臺灣Smart 小資族優選

隨川普就任美國總統時間逼近、金龍年封關等因素干擾，台股在年前震盪加大，動輒漲跌數百點，讓投資人布局難度加大。大盤動盪，法人建議小資族採用一招靜待反彈，即挑選多因子選股概念的台股市值型ETF，例如FT臺灣Smart（00905）昨（14）日股價收13.61元，為較低門檻的選項。

台積電於7日股價創下歷史新高點1,130元後，遭遇連續性賣壓，股價一度下跌到1,075元，連帶台股上衝氣勢中斷，在短短四天下跌1,163點，昨天又上漲309點收22,797點。法人表示，受到聯準會貨幣政策放緩步調、美債殖利率及美元走勢表現，以及農曆春節將至等交錯干擾，預期台股在封關前仍將維持震盪局勢。

不過，從台股基本面來看，上市櫃公司在2024全年繳出44.66兆元歷史新高成績，年增率12.80%，前五名營收皆由AI供應鏈包辦，顯示AI需求持續強勁，台股基本面有支撐，短期震盪不失為逢低補貨的好時機。

不過，投資人如何在震盪期間，挑選投資好標的？法人表示，台股震盪時多呈現產業資金輪動，投資人此時若集中在單一產業或某產業類型ETF，易因資金輪動受到衝擊，因此準備逢低補貨時，不妨考慮多因子選股概念的ETF，這類型ETF通常在追求動能成長時也會納入品質、價值等指標因子，以確保持股公司的營運與財務狀況良好，在波動震盪時更抗跌，目前台股多因子ETF，包括中信臺灣智慧50、FT臺灣Smart、永豐台灣ESG等。

小資族如果想鎖定股價20元以下的多因子台股ETF逢低進場，可參考過去績效。以2024年來看，20元以下多因子台股ETF的含息報酬率比較，FT臺灣Smart以40.61%奪冠，該ETF追蹤指數為「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」，結合動能、品質、價值因子，快速掌握台股趨勢輪動，呈現漲時重勢，跌時重質的特性，適合投資人在台股震盪時布局的好選擇。