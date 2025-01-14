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高息台股基金 抗震

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股近期修正逾千點，導致主動式操作的台股基金績效同步翻黑。理柏資訊統計至13日，台股基金今年來類型平均下跌5.7%，跌幅較重的更達7%-8%。今年台股元月行情波動加劇，導致台股基金績效由紅翻黑，不過，聚焦高股息主題標的抗震，表現優於整體台股基金。

不過，包含新光臺灣高股息、台中銀台灣優息、富邦台灣高股息、復華台灣科技高股息、元大台灣高股息優質龍頭、宏利臺灣股息收益、野村台灣高股息及國泰台灣高股息等八檔聚焦高股息主題的台股基金跌幅僅1%-4%，過去一季行情波動度加大，同期間表現亦優於台股基金類型平均。

據統計，衡量市場風險情緒的恐慌指數（VIX）今年來就大漲逾一成，導致美股道瓊、費半及台股加權等主要指數紛紛回測季線、半年線等重要關卡。台股各產業表現分化，半導體、金融保險、電子通路、電子類等族群及相關高股息指數表現較大盤抗跌，進一步帶動高股息主題台股基金績效。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，台股2025年持續受惠AI趨勢，預期企業獲利仍有兩位數成長幅度，但因增速放緩，加上又有不確定因素干擾，須留意題材輪動與調整節奏，因此布局以趨勢明確的AI供應鏈為主軸，同時考量殖利率與股價波動性，適時增加非電子股、價值成長股及複利收成股，獲取資本利得投資機會並平衡波動風險。

新光臺灣高股息基金經理人陳郁翔指出，過往從12月到元月，多頭行情機率高，但近期市場卻呈加權指數強、上櫃指數偏弱，上千檔個股跌破年線，顯示市場面臨川普20日上任不確定下，指數雖有撐，但資金觀望；再加上高成長AI族群近期壞消息頻傳，GB200進度因各種問題出現遞延，在市場缺少主流族群，僅靠光通訊、台積電難撐大局，個股持續面臨修正壓力。

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