富蘭克林坦伯頓基金集團昨（14）日公布最新美國經濟儀表板，至2024年12月，整體燈號已連續七個月亮出「擴張」的綠燈。該集團分析師表示，從歷史經驗看來，美股連兩年走揚後第三年正報酬機率達75%，仍可望續漲，長多格局可期。

美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，儀表板中與消費相關的五個指標有四個亮出「綠燈」，反映美國內需力道強勁，而消費者是美國經濟力量的源泉，強勁的個人資產負債表與就業市場，加上薪資成長率具有黏性，提高了美國民眾消費能力，讓美國經濟表現與其他成熟國家形成鮮明對比。

對於部分投資人擔心美股連續上漲兩年後，是否出現修正壓力，傑佛瑞．修茲也指出，若拋硬幣五次且都出現「正面」，許多人會認為第六次可能會是「反面」，但硬幣沒有記憶，大數法則不一定適用於很小的數據，這論點也適用於金融市場。

凱利投資衰退風險儀表板

史坦普500指數繼2023年實現26.3%總報酬後，2024年再實現25%總報酬，連二年上漲超過20%；歷史經驗顯示，在連續兩年實現20%以上總報酬後，第三年史坦普500指數依然表現可期，平均總報酬達12.3%，正報酬機率達75%。值得留意的是，史坦普500指數自2022年10月低點以來的含息報酬高達70.1%，期間並未出現10%或更大的回檔。

富蘭克林證券投顧表示，川普上任美國總統前，消息紛擾牽動市場情緒波動，建議投資人做好資產配置，等待情勢明朗。

核心配置上，隨債券收益率墊高增添投資吸引力，建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金；股市策略上，隨美國財報周起跑，短線美股震盪，將提供空手者布局機會，首選創新科技、美國小型股、公用事業、基礎建設。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美12月最新非農就業數據表現超乎預期，加上聯準會（Fed）表態在寬鬆貨幣方面將採取更謹慎態度，使市場對Fed今年是否降息產生疑慮，然而，降息循環尚未終止，反而仍有利於美股上漲。

張繼文進一步指出，美股的獲利將有機會進一步擴大，預估標普五百指數盈餘增長14.8%，在發達股市中成長率最優先，建議投資人定期定額方式介入美股。