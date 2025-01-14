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富達：陸拚復甦 將加大政策力道

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國股票基金近一年績效十強
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全球貿易保護加劇，大陸市場的成長不確定性升高，富達表示，中國大陸為促使經濟持續復甦，會推出更多財政刺激政策及寬鬆貨幣政策，重視平衡成長與通膨，及著重提振內需與高品質發展。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，預測中國經濟蛇年基本情境為「平穩」。市場普遍認為今年中國將聚焦培育當地經濟增長新動能，故將推出更多財政刺激，並實施適度寬鬆貨幣政策。

富達預期蛇年中國將重新平衡其經濟增長動力，重心轉向提振內需，強調政策及早轉向由內需消費驅動經濟，並追求高品質的成長。整體GDP國內生產毛額有望維持穩定，通膨則將保持健康溫和的增長。此外，中國可能推出更多刺激經濟政策，抵銷全球需求放緩的負面影響。

根據富達國際在地經濟活動追蹤系統顯示，中國經濟繼歷經長時間強勁的服務業和受壓抑的房地產「雙軌」發展模式後，近期開始出現以工業和服務業帶動增長跡象。隨2024年第4季祭出人民幣1,500億元以舊換新補貼政策，汽車和家電等零售業銷售額顯著改善，為經濟增長帶來貢獻，而房地產市場自去年第4季以來也有所改善。

展望新的一年，刺激經濟政策的廣度和深度有望進一步擴展，為家庭支出提供更大支持，預期消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）將逐步回升。

鑑於川普對中貿易政策存在不確定性，人行一直策略性維持人民幣匯率穩定。富達預期，當人民幣匯率趨穩，人行將重啟下調基準利率和存款準備金利率。

近期人民幣兌美元匯價偏弱，可能是受貿易不確定性增加影響，而非純粹基於中美利差。投資人應密切關注中國外匯政策立場，從匯價走向到貶值幅度，了解當局是否採取貶值策略來抵銷關稅風險，而不致引發大量資金外流。

刺激經濟的財政政策將更著眼於消費、化解地方政府債務及鬆綁房地產市場等，且預期3月召開的大陸全國「兩會」將推出新一輪重大刺激經濟政策。短期內，市場將聚焦未來數周各地方政府即將公布的經濟增長目標。

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