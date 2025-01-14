印度股市自2024年底開始走弱，眾多因素夾雜下，印度Sensex指數短線回到年線位置，是年底至今修正幅度最深的市場之一，但諸多不確定性皆已陸續反應，等待內外部擾動因素逐漸沉澱，亮眼基本面有望吸引資金重新回流，建議投資人可逢低介入。

統計至1月13日，印度Sensex指數近一月重挫6.6%，境內外印度股票基金平均下跌8%，但共計六檔基金展現出韌性，包括利安資金印度、瀚亞印度、元大印度、摩根印度、台新印度、野村印度潛力等。

瀚亞投資（新加坡）投資長Vis Nayar表示，投資人對印度經濟成長動能放緩與市場評價過高感到疑慮，主動式管理顯得特別重要，印度股市近期修正也為投資人提供很好的進場時機。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度仍是2025年最有機會的新興市場之一，通膨穩定控制、經濟增長相對穩定，使基本面獲得支撐；政府縮減的資本支出可望在不確定性因素解除後明顯提升，且2024年企業低獲利預期，對2025年產生有利的基期效果。

林庭樟說，操作以印度大型股為首要，因中小型股市值超漲、評價相對不便宜，風險與震盪大幅上升，大型股顯得特別便宜，基金動態配置各市值股票，可同時兼顧穩健報酬與動能噴發。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度製造業連續擴張紀錄推進至42個月，服務業PMI擴張長達41個月，反映印度經濟韌性與活力；經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能；市場預估印度企業獲利2024與2025年仍有約15%的雙位數成長，在新興市場或全球皆名列前茅，顯示企業獲利成長趨勢不變；內資持續大買，靜待外資止賣與未來回補持股。