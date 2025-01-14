日股後市 聚焦春鬥動向

日本勞動組合總聯合會已於日前宣布，2025年春鬥加薪幅度目標為「5%以上」。日股去年表現突出，投資人好奇2025年漲升動能，投信業者表示，薪資上升能提高消費者的購買力與信心，也是股市整體健康的重要指標之一，春鬥將是下階段日股基金投資人觀察重要指標。

日本銀行總裁植田和男去年曾指，若日本經濟及物價持續改善將進行升息，未來將繼續關注春鬥動向。據日本厚生勞動省公布的薪資結構基本統計調查，2024年日本正職員工的平均月薪資年增3.7%，創下33年來最大漲幅。日本勞動組合總聯合會將2025年春鬥的加薪幅度目標訂與2024年相同的5%以上。日本2024年春鬥加薪幅度為5.10%、是1991年（5.66%）以來首度衝破5%大關、創33年來最大加薪幅度。

野村投信投資策略部副總經理張繼文觀察代表日股大盤的東證指數走勢與日本薪資成長的關聯指出，過去很長一段時間日本勞工調薪不易，但近兩年出現轉機，2023年增幅首次突破2%，2024年更躍升至3.7%，東證指數也達到歷史新高。顯示工會與企業間的協商力度加大，企業薪資支出預期上升。整體而言，相較於長期低迷的「通縮環境」，持續穩定的薪資增長對總體經濟環境與股市健康發展均具有顯著助益。