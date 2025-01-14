債券型商品 人氣不退燒

債券ETF市場人氣續旺，根據集保中心最新統計數據，截至10日止，整體原型債券ETF受益人數為203.7萬人，開年以來增加1.4萬人。觀察各檔債券ETF受益人數增減狀況，30檔債券ETF呈現受益人連二周增加，排名前十以投等債ETF最受青睞。

以這兩周累計增加的人數來看，群益ESG投等債20+（00937B）人數增加最多，合計增加5,229人，最新受益人數來到33萬人。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的投資等級債仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入。此外市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令投等債的投資機會浮現，投資人可透過投等債ETF來參與。

前十名中唯一的非投等債群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，儘管川普新政為市場增添不確定性，不過在穩健的經濟前景與強勁的企業財務體質支持下，仍相對有利於非投等債市場發展，尤其是現階段全球非投等債的利差接近歷史新低，反應市場預期企業前景樂觀，非投等債的高息優勢仍可望吸引資金進駐。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析，若美國經濟仍強韌且考量新政策衝擊，2025年聯準會降息幅度可能只有一碼。儘管非投資級公司債利差已緊，仍是殖利率較高的資產，且可受惠於美國強健的經濟以及川普的親商政策；銀行監管放鬆也對抵押債等證券化產品有利。