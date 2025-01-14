統一FANG＋績效強強滾

回顧2024年ETF表現，績效前三強都是海外股票ETF，報酬率更勝台股二倍槓桿型ETF，市場上對於2025年ETF布局紛紛喊出「外國的月亮比較圓」聲浪。投資專家表示，全球近五年來，歷經新冠疫情、美國暴力升息、生成式AI崛起、美國降息等重大事件，走了一波多空循環，在AI強勢來襲下，引領台美主要股市全數翻身大漲。

根據統計，美股五年總報酬普遍優於台股，海外股票ETF長線表現也的確比台股ETF搶眼。在五年含息總報酬前十強的ETF中，海外股票ETF就達六檔之多，又以海外ETF股王統一FANG＋ETF（00757）績效達342.7%最佳。

彭博統計2019年12月31日至2024年12月31日，表彰大型科技股的美國尖牙股NYSE FANG+指數五年總報酬達325.6%，遠勝所有台美股市主要指數。包括費城半導體指數的187.33%、科技為主體的那斯達克100指數之150.65%、及台股加權指數的126.35%表現。

台股五年總報酬只跑贏美股綜合產業為主的標普500指數（96.85%）、傳產與藍籌為主之道瓊工業指數（65.12%）。

長抱海外股票ETF一樣比台股ETF績效佳，五年含息總報酬的前十強ETF中，有六檔海外股票ETF，分別為：統一FANG＋、國泰費城半導體、國泰北美科技、元大全球AI、富邦NASDAQ、台新全球AI。其中，00757報酬率唯一突破300%，五年創造342.78%的傲人冠軍績效。

投資專家表示，美股是AI的發源地，全球市值前幾大的公司也都是美國科技股，美股長線走勢自然遠勝台股。而00757之所以是長線績效王，就是集結最強成分股，包括：蘋果、輝達、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜、Alphabet（谷歌）等全美市值六大巨頭，近期最夯的ASIC龍頭股博通也掌握到；再加上串流巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow，組成「世界級神山群」環繞的強勢ETF，適合定期定額長線持有，搭上全球AI爆炸性成長契機。