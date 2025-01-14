非投等債基金 避險優選

2025年全球市場恐面臨震盪趨勢，面對諸多不確定性影響下，法人建議，應採多元化的方式進行資產配置，固定收益資產可優先考慮分批布局非投資等級債券基金，除了殖利率佳之外，也因為年期較短、風險也較低。

根據CMoney統計至10日，全數591檔非投資等級債券型基金近一年來前十強平均績效達13.6%，包括：野村亞太複合非投資等級債券、瑞銀亞洲非投資等級債券、鋒裕匯理新興市場非投資等級債券、鋒裕匯理全球非投資等級債券基金績效逾14%以上。

此外，統一中國非投資等級債券、宏利新興市場非投資等級債券、富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券、國泰新興非投資等級債券、瀚亞全球非投資等級債券、景順全球優選短期非投資等級債券基金績效則達11%之上。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金研究團隊表示，在債市處於震盪格局下，首選商業模式穩健的發行人，並聚焦具「提前買回策略」的公司，因為就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高。

反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。因此，投資於一般全球非投資等級債券，可獲得較佳殖利率，加上著重布局於有機會被提前買回的標的，等於縮短存續期間，承擔的違約風險相對較低，大幅提升資產防禦力。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊補充，頑強通膨加上美國堅實的勞動市場可能使聯準會在2025年第1季暫緩降息，而決策論調將是「看不到進一步降息的理由」。因此市場針對「美國降息」的討論焦點將轉至降息的「速度」和「幅度」。

此外，分析1990年迄今的數據，聯準會（Fed）降息的月份、貨幣基金資產平均可增長3.8%，且貨幣基金資產規模在Fed降息後九個月後可達峰值，爾後便因追逐較高收益率轉至殖利率更優異的金融資產中，法人仍保守、但近7兆貨幣基金醞釀投資力。美國非投資級債與科技非投資級債券指數殖利率仍分別有7.38％與7.32％左右水準，可關注後續表現。