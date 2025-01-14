半導體族群 卡位AI商機

台灣具備完整半導體產業鏈，在全球居技術領導地位。法人指出，隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來將引領全球科技，朝支撐AI的高速運算能力和資料處理能力持續發展，因此投資人欲卡位AI成長行情，可多加善用半導體相關ETF來布局。

目前市面上成分股涵蓋半導體產業鏈之台股半導體ETF共有五檔，包括富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927），都有配息機制，各檔產品的選股邏輯也不盡相同。

根據CMoney統計至14日，觀察投信發行的半導體ETF近一年來報酬率， 包括00892、00904、00913、00891、00927，皆有15%以上的報酬表現。