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美債、投等債商品 搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

債券殖利率攀升、美國十年期公債殖利率突破4.7%，過去一周整體固定收益型ETF仍續獲129.5億美元資金淨流入，主要為美債獲100.2億美元淨流入，亞債與歐債分獲7.9億與3.9億美元淨流入。從債券信評看，投等債ETF資金流入86.6億美元，非投等債ETF也獲3.9億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，由於美國經濟強韌，團隊預期聯準會這波最終可能降至4%左右。川普政策若被充分執行，十年期公債殖利率將可能高於5%；然而考量共和黨黨員對擴大財政赤字可能抵制，繼而限縮財政寬鬆程度，即可能壓抑十年期公債殖利率上行空間於4.5%~5%區間。

安聯投信指出，美國經濟政策不確定性增加，市場反應不一，顯示擔憂川普政策。歐元區經濟仍疲弱，但預期貨幣政策將會更寬鬆，有利於金融市場。

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