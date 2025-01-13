韓股受寵 印度股失血

市場等待川普就任美國總統，國際資金觀望以對，法人指出，上周僅南韓市場獲得7.3億美元挹注，其他市場全數遭資金淨流出，以印度單周失血17.5億美元吊車尾，印尼、馬來西亞也遭提款超過1億美元。

從上周亞股表現來看，也呼應了外資動向，保德信表示，上周以南韓股市周線大漲3.02%表現居冠，其次為台股的0.45%，東協市場則是清一色收黑，其中遭外資大舉賣超的印度股市更是單周下挫2.3%，菲律賓、馬來西亞、越南股市跌幅則是超過1.6%。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國2024年12月非農就業數據意外激增25.6萬人，遠高於預期的15.5萬人，也高於11月下調後的21.2萬人，而失業率意外下滑至4.1%，顯示勞動市場強勁，進一步鞏固聯準會放緩降息步伐的可能。

雖然強勁就業報告對經濟是好消息，但市場擔心促使聯準會在更長時間維持較高利率，加上12月貨幣政策會議紀錄透露，多數委員認為已達放慢寬鬆步伐適當時機，美債殖利率和美元指數走高，壓抑上周美股表現。

PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇分析，中國通縮壓力未除，官方祭擴大舊換新補貼政策、調漲公務員薪資，以期重振疲軟內需。

印度方面，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟保有成長動能，未來若通膨降溫、政府逐步考慮放寬貸款限制以及降息之下，可望激勵經濟表現，此外，市場預估印度企業獲利成長率將維持雙位數，故經濟面與獲利面皆給印度股正向支持。