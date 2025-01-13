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基金亞軍操盤手郭智偉 卡位AI美國優先

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
郭智偉操盤心法
郭智偉操盤心法

統一全球新科技基金2024年報酬率達50.9%，是投信基金績效第二強。展望後市，操盤手郭智偉預期2025是AI Agent元年，看好AI將進入百花齊放時代，隨著川普即將走馬上任，投資將以美國為優先。

統一全球新科技基金透過精準掌握全球科技投資熱點，挖掘最具競爭力、特色或未來發展潛力科技股，不僅奪下2024年境內基金績效第二強，報酬率優於境內75檔全球一般股票型基金平均績效的21.6%，提早卡位AI晶片、AI基礎建設的電力設備、資料中心、散熱等多元主題趨勢，掌握住波段機會，且當盤勢出現不正常結構時，也適度獲利了結。

展望2025年的全球科技產業，在金髮女孩經濟、降息循環、川普新政府對科技的支持和減稅帶動下，將有利於具成長性的科技股及具爆發力的中小型科技股。

AI仍是今年主軸，投資需軟體與硬體兼具，而AI資料中心建設需求旺盛，相關基建及設備拉貨能見度仍高。另一方面，今年是AI Agent元年，意味著AI軟體業可望進入常態盈利模式。

2023年起AI一路熱到現在，是否出現泡沫是投資人最關心的問題。郭智偉指出，AI指標股的股價上漲動能來自於獲利上升，而非評價狂噴；另外，目前從2016年起，全球科技類股估值溢價水準處於上升趨勢，目前溢價水準也都處於合理水準之內。

郭智偉深耕全球科技領域多年，他的心中會在一個矩陣圖，X軸就是如美國、歐洲、日本、韓國等國家，Y軸就是科技次產業，不論科技如何發展，他都會透過這樣的地圖去觀察全球科技細微變化，掌握脈動。

他分享喜歡的一句話「Connect the dots」，來自於賈伯斯。大意是說，事情發生時，如果第一個點出現、第二個點出現，當第三個點出現的時候，其實就看到趨勢，這樣的點可能散布在各個國家、各個區域、各個產業裡間，只是平常用僅用單一個點去看待。

統一全球新科技屬於全球一般股票型基金，有效分散單一市場的投資風險，布局美股的比重相對也較高，適合參與高純度科技行情的投資人做為長線定期定額的選擇。

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