基金冠軍操盤手陳意婷：押寶台日雙主軸

2024年投信業者發行的基金，由統一大中華中小以54.1%的績效奪冠，操盤手陳意婷預期2025年股市行情仍呈現震盪向上，投資亞太首選內需較強者，看好台股及日股漸入佳境，將鎖定AI趨勢與低基期雙主軸。

統一大中華中小基金雖然在投信投顧公會分類上屬於跨國投資股票型-大中華區，但報酬率並未受到疲弱的中國股市波及，不僅基金績效在境內主動基金型中奪下冠軍，更是35檔同類型產品均值16.7%的倍數之多，展現出經理人持股聚焦在有爆發力的大中華中小型股，抓住半導體、AI及電力的投資機會都貢獻基金績效。

展望2025年，在經濟溫和成長、降息循環延續、企業獲利創高三大因素推升下，股市將震盪向上，尤其下半年在關稅細節趨於明朗後，亞太區域的股匯有望反彈。

針對全球大趨勢，陳意婷指出，AI硬體投資範圍擴散，硬體焦點由伺服器擴散至算力供應鏈，由NVIDIA獨強擴散至ASIC供應鏈，看好通訊傳輸、電力、算力供應鏈；受惠於模型迭代、成本逐步降低、應用場景數據累積、下游需求暴增，AI應用加速突破，首選變現較快的企業端應用軟體股。

低基期部分則聚焦在房價預期止穩、消費政策發酵、居民消費信心復甦，營運回溫的中港消費股；另關注不畏關稅或出口影響的新興消費。2025年獲利成長仍是推動行情的關鍵因素，惟股市波動度上升，需同時關注成長性與評價吸引力。

陳意婷操作多區域基金具有相當豐富經驗，操盤心法是從總經面、獲利面及資金面由上而下先決定區域的優先順序，同時搭配中長期投資主軸由下而上選股。

她認為，沒有一個人可以在一支股票上，同時買在最低點並且賣在最高點。所以會精選供應鏈中含金量最高、議價能力最強、趨勢走最久的股票去賺取最甜美的時段。

不論是牛市還是熊市，都不放棄任何一個市場的潛在投資機會，會透過大趨勢及低基期做好風險控管，賺取超額報酬。