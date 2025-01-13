混搭市值型 三好處浮現

台灣投資人熱衷存高股息ETF，在規模破千億元的ETF中，高股息占六檔，規模合計1.54兆元，而市值型僅兩檔，合計規模0.63兆元。法人認為，滿手高股息ETF的投資人，應當適度在投資組合中加入市值型ETF，達到分散風險以及掌握台股搭上人工智慧（AI）浪潮的契機。

法人認為，同步配置高股息及市值型ETF有三大好處，第一，有效分散高股息ETF投資人過度集中持股問題；第二，降低高股息ETF彼此牽動；第三，增加成長潛力效果。

檢視市值型ETF與高股息ETF成分股重疊概況，根據彭博數據統計至9日，主要高股息ETF的成分股與主要市值型ETF追蹤的臺灣50指數成分股重疊度居5%至24%之間，依序為國泰永續高股息重疊24%、元大高股息19%、元大台灣價值高息16%、元大台灣高息低波13%、中信成長高股息11%，而群益台灣精選高息、復華台灣科技優息和統一台灣高息動能同為9%，接著大華優利高填息30為8%、凱基優選高股息30為5%。

法人提醒，「投資總風險=系統性風險（不可分散）+非系統性風險（個股風險，可透過投資組合多元化分散）」。台股ETF完全投資台股，承受單一新興市場股票型基金風險，就算持有多檔高股息ETF，若持股重疊度高，仍未分散非系統性風險。建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，優先考慮市值型ETF。

市值型ETF去年受惠台股強漲，甚至有年度報酬率超過五成者，又適逢高股息ETF出現降息潮，吸引不少資金開始轉向配置市值型ETF。在資金挹注下，目前規模超過百億元的台股市值ETF有六檔，分別為元大台灣50、富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣領袖50、元大臺灣ESG永續、群益台ESG低碳50等。