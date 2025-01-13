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美、日、台半導體 長線俏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美股獲利表現強勁，2024年第3季財報EPS年增率達8%，遠優於市場預期3%，分析師預估，第4季EPS年增率將上升至9%，明年獲利年增率達二位數，提供全球股市強勁的上漲動能。

針對投資題材，法人分析，未來十年AI將走向無所不能，帶旺半導體龐大商機，建議優先布局囊括全球上中下游關鍵地位的美日台半導體基金，掌握長多漲升行情。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，生成式AI技術掀起熱潮，能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者接受度提高，應用軟體市場呈百花齊放態勢。

分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率（CAGR）達83%。由於美日台是半導體的三強，獲利前景看俏，分析師估計，美日台半導體2024-2026年EPS年複合成長率分別可達31%、15%、25%。

蘇聖峰表示，聯準會減少降息幅度預期，也代表2025年美國經濟成長沒太大疑慮，此外，川普主張企業與個人全面減稅，短期有助提振經濟及市場成長動能，在穩健基本面後盾下，配合聯準會短期內仍將延續降息措施，挹注資金活水，半導體基金持續看俏，可採定期定額分批布局，避免追高殺低，也可降低波動成本。

中信上游半導體ETF（00941）經理人葉松炫指出，今年市場重新聚焦獲利成長性可達雙位數的半導體設備股。

觀察今年CES展，AI仍是關注焦點，且AI應用將持續推升晶片性能與生產需求，半導體設備製造商今年獲利仍可期待。

半導體設備製造龍頭以美國與日本為主，日本半導體設備商去年第3季財報表現亮眼，包含愛德萬測試、東京威力科創及SCREEN此次財報皆上調全年度財測，在相對低基期下，日本半導體設備股相對具有吸引力。台股方面，隨著台積電持續擴廠，相關先進製程設備供應鏈也可雨露均霑，投資人可透過投資相關半導體ETF參與這波落後補漲行情。

AI 半導體

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