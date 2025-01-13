全球市場觀測站／美國非投等債 吸睛

美國經濟表現強韌，上周服務業經濟數據優於預期，就業數據也強勁，市場擔憂聯準會將減緩降息速度，美債殖利率走高，債市回檔修正，股市波動度也升高。

上周美國公布去年12月ISM非製造業指數從去年11月的52.1上升至54.1，優於經濟學家預期的53.3；上周五公布的12月非農就業人數25.6萬人與失業率降至4.1%。

野村投信表示，近期美國公債殖利率上揚，10年期公債殖利率已來到4.7%附近，且市場普遍預估仍有持續走高的可能性，主因美國經濟表現強韌，加上即將就任的川普政策可能進一步推升通膨，投資人認為未來聯準會降息步伐將更謹慎，造成美債殖利率上揚壓力。短期內觀察重點在於1月20日川普就任後的政策方向，以及1月底聯準會利率會議官員的態度。

雖然美債利率走高造成股市波動，但科技股受惠於CES展的帶動，仍有不錯表現。輝達執行長黃仁勳日前在CES展發表AI超級電腦計劃「Project DIGITS」，旨在使更多研究者能以相對便宜價格取得效能強大的AI超級電腦，其建議售價僅3,000美元，預計今年5月推出。

野村投信指出，去年AI相關投資多半集中在建構基礎建設，今年將有更多AI相關應用與服務推出，AI應用普及，也會連帶增加AI基礎設施的需求，相關資本支出的投入將更強勁，因此科技股後市持續看好，短線因受市場氛圍影響而較波動，建議採取分批逢低介入或者定時定額方式。

債市方面，仍以美國非投資級債券表現突出。非投資級債券因債息較高，受到美債殖利率波動影響低於投資等級債券，加上美國經濟強韌，債券違約率處於相對低檔，有助提升投資吸引力。

不過，投資級債券雖然短線較易受利率波動影響，但在美國仍處於降息循環下，現在的水準已浮現長期投資價值，不妨選擇能依據市場環境動態調整的複合型債券基金，讓專業投資團隊追求最大化之投資效益。

本周美國將公布去年12月PPI與CPI數據，市場將藉此檢視美國通膨表現。