多重資產商品 穩穩賺

核心通膨停滯，加上美國總統當選人川普上任在即，美國10年期公債殖利率急升。投信法人表示，10年期債期限溢酬已接近十年高點，市場預估未來幾季都將在4.5%附近震盪；強勁經濟數據可能放緩聯準會降息步伐，將對股票估值造成壓力，但若增長或通膨降溫超乎預期，股市回檔空間有限。

美銀美林統計美國歷任總統任期首年第1季的平均趨勢，美國10年期公債殖利率呈現上升趨勢，1-2月走升機率高達70%，美元指數1-2月上漲機率70%至80%，S&P500指數通膨在2至4月表現較不佳。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，市況符合歷史季節性型態，川普政策雜音與債券殖利率上升，市場可能已進入「好消息等於壞消息」模式，暫時維持觀望，短線將密切注意美債走勢、去年第4季財報季、市場情緒及投資人部位等關鍵指標。投資人可藉由股債平衡的多重資產基金，因應充滿挑戰的2025年。

鄭夙希說，AI應用在2025年將從基礎應用提升至企業端應用，高盛預計2024-2026年美國AI軟體類股營收將維持13%的穩定成長率；目前AI軟體股估值相對低，加上近期表現疲軟，提供加碼時機。有鑑於AI發展與川普政策，美國、台灣股市持續看好，看好科技、電網、基礎建設、工業及金融等類股。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，從經濟面看，2025年全球經濟預期維持穩定增長，成熟國家增速分歧，在金融環境持續寬鬆下，持續支撐經濟正成長，部分新興國家放緩較顯著，其中美國經濟具備韌性，實質所得穩定、製造業庫存週期近尾聲、金融環境寬鬆，全年經濟動能仍有優於預期機會。

投資布局方面，考量市場仍有政策不確定性存在，在機會與波動並存下，穩健型投資者可透過多重資產策略來因應，股票方面包括科技、金融等可留意，固定收益部位建議聚焦高債息券種，如非投等債以提升投組收益能力。