2025年1月川普政府即將就任，未來美國貿易關稅等政策未知數增加，近期市場出現較大波動，然因美國企業投資信心良好、製造業與服務業PMI均穩健擴張，基本面有望支撐指數，預期整體美股震盪向上仍是當前股市基調，可定期定額布局全球科技型基金。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，2025年美國通膨和就業緩降，經濟有機會往軟著陸前進，加上稅改與放鬆監管政策推動，仍有利股市與市場投資氛圍。

產業方面，全年來看，AI浪潮勢必讓美、亞地區的半導體先進製程產業鏈、CoWoS相關製程廠商維持業績高成長的表現，根據（WSTS）預期半導體2025年總產值可望成長11.2%，全年產值將來到近7,000億美元新高水準。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，半導體過去近一季在主要指數裡面表現偏弱，因此短期內預期可能有超跌反彈的機會，而車用半導體等類股由於庫存下降已告一段落，也可能看到反彈。科技股在新年度的資產配置仍將擔任要角，一旦科技龍頭股擺脫盤整格局，市場資金會繼續青睞科技股。

此外，全球光學互連市場在2023年的產值為108.2億美元，預計到2028年增長至276.3億美元，這代表2023年至2028年間，市場將擴增156%；此段期間之年複合成長率（CAGR）約20.6%，新一波光通訊及相關應用類股的表現可持續關注。

華南永昌全球物聯網基金經理人林彥豪指出，展望2025年，AI仍是科技行業的主旋律，各大科技巨頭積極搶占市場布局。

談到AI，就無法忽視物聯網（IoT）在其中扮演的重要角色。AI發展需要大量的計算能力及數據分析支援，物聯網正透過全球設備的連結與數據傳輸，成為推動數字化轉型的核心技術之一。

林彥豪強調，目前正站在AI爆發的革命起點，加上川普上任後市場普遍認為有利科技股展望，在此關鍵時刻，建議投資人可搭上物聯網科技列車。