投資人無視不確定因素 年初大舉搶進美股及陸股基金

資金流向顯示，在2025年年初，樂觀情緒高漲，大量資金流向美國股票、美國債券及中國大陸股票基金。產業基金則以科技、半導體及電信基金最受青睞。

EPFR指出，進入2025年，市場的不確定因素增多，包括出現美股股價偏貴的聲浪、關稅對於通貨膨脹及貿易的衝擊、中國經濟成長放慢、企業違約率上揚、許多國家借貸趨嚴等。不過，投資人的因應之道卻是反向而行，投入大量資金到風險資產。

EPFR統計，今年第一周，也就是2日到8日，美股基金及美債基金淨流入金額都超過100億美元，陸股及非投資等級債基金吸金金額則分別達到四周及七周新高。

去年11月川普贏得總統選戰以來，美股基金吸金金額已達1,900億美元。外國投資人對於美股基金的熱情增強，在過去七周中，有五周的外國人淨申購美股基金金額高於美國人。

不過，歐股基金及日股基金則是淨流出。一年來，歐股基金有高達47周為淨流出，反映德國製造數據弱、歐盟消費及企業信心不振、英國經濟前景不確定等利空因素。日股基金同樣是淨流出，過去八個月有七個月失血。

大量資金也流入以中國為首的新興市場基金，但多數流入ETF而非共同基金。中國受惠於利多政策出籠，最近強勁吸金，與印度基金形成強烈對比。在今年第一周，印度基金失血金額為2022年3月以來新高。

科技股基金今年首周大吸金，終結之前連五周失血，且回補約三分之一的失血金額。半導體及晶片產業基金單周進帳近8億美元，追蹤NYSE FANG+指數的基金創單周吸金最高紀錄，為連續第15周吸金。電信產業基金則單周進帳近10億美元。

債市同樣面臨許多利空消息，包括美國及英國公債市場大跌、降息速度趨緩、發債金額大增等。不過，整體債券基金單周仍吸金256億美元。其中，非投資等級債基金吸金20多億美元，抵押擔保證券（MBS）基金也進帳逾10億美元。