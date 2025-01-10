基金特蒐／中小型股 動能將升溫

2025年全球投資機會與波動風險並存，法人指出，雖然短期市場震盪在所難免，但市場終究將回歸基本面表現，預估全球金融市場依舊能維持多頭格局，同時也看好台股市值動能前景，可利用台股基金搭上台股多頭行情。

台股已連續數年由權值股領軍，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，此狀況在今年可能轉變，首先是見到去年第4季起不少中小型股已率先創高，預期中小型股有望在AI新一代晶片的挹注之下，相關零組件廠商能首要受惠，且由於中小型股的獲利外溢效應往往較大型股延遲，在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下，中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈。保德信／提供

杜欣霈小檔案、操作心法、投資小叮嚀

除了科技股之外，杜欣霈指出，政策題材相關的製藥、重電、軍工在明年仍有望持續表現，而汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等也值得留意。

事實上，不妨從電子、金融、傳產等各產業市值龍頭的市值、成長、動能、價值、品質等面向作篩選，挑選出最具有成長動能的代表企業，除了能搭上AI科技股的成長列車，針對台灣隱形冠軍等企業也不錯過。此外，輝達執行長黃仁勳有機會來台參加輝達尾牙，以及1月中旬的晶圓龍頭大廠營收與法說將登場，對於AI供應鏈也為一大利多題材，然因川普將正式就任美國總統，是否帶給全球金融市場變數仍須持續追蹤。

展望台股今年行情樂觀，主因受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長，台經院預期2025年上半年高階晶片、封測需求與先進製程產能利用率，將隨著全球電子業擴大資本支出，進而帶動相關訂單成長，對於具有完整AI供應鏈之台股將帶來多頭挹注。

由於今年存在政策變數，杜欣霈表示，2025年布局台股時須考量產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力，例如：產品銷往美國市場比重較低、企業營益率較高的企業，即使受到關稅議題影響也較輕微，而企業的成本轉嫁能力，也宜納入考量因子之一，市場必須再度學習應對川普的各種不按牌理出牌之言論。

另外，經歷2018年的貿易戰與製程上的彎道超車後，晶圓代工龍頭已成為全球科技龍頭的重要夥伴，再加上其高度的成本轉嫁能力與管理文化，仍將帶動台灣半導體的領先地位；根據保德信預估，2025年台股企業獲利成長將達15.2%，其中電子股更是維持30%的年增幅高峰。

基金參考指標、同類型基金績效表現、PGIM保德信中小型股基金前五大持股

至於2025年1月下旬川普將重返白宮，對於全球經貿、金融市場都將帶來變化。整體而言，川普主張減少富人稅與個人稅、計畫取消綠能減稅補貼並轉向支持傳統能源、提高進口關稅、嚴格限制非法移民等措施，預料短期將使全球市場產生波動，但整體仍有利於股市發展，加上雖然川普支持企業減稅，但同時也表示不會讓通膨再起，預期不至於一昧擴大財政赤字，建議投資人不妨持續追蹤關稅與初領失業救濟金兩大指標。