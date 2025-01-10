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善用新機制 降低金融市場風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
雖然今年整體金融市場前景看好，但不確定因素也非常多，預估將造成市場震盪幅度變大。 （路透）
雖然今年整體金融市場前景看好，但不確定因素也非常多，預估將造成市場震盪幅度變大。 （路透）

雖然今年整體金融市場前景看好，但不確定因素也非常多，預估將造成市場震盪幅度變大。

為了協助投資人因應不確定的環境，基金平台推出各種策略，有助於投資人參與長期看好的市場，不會追高殺低，有利於強化投資效率，降低波動。

基富通證券總經理王浩宇強調，金融市場瞬息萬變，投資理財更需要穩紮穩打。因此，建議投資人採取定期定額投資方式，能夠有效分散市場風險，並隨著時間的推移，充分發揮長期複利效果。

基富通也推出各式各樣機制，以提高定期定額的效果。

例如，基富通證券會提供「好享加－低檔智動投」、「好享Check基金健檢」的工具，讓投資人在波動中從容調整投資策略，達到最佳的投資效果。在市場動盪時，投資人可以運用這些工具，在低檔加碼，並定期了解自己投資組合是否處於最適當的狀態。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，鉅亨買基金獨家研發各類自動化投資機制，像是自動逢低加碼的「超底王」、母子基金的「鉅寶盆」等。

適當運用金融科技，開發「反人性」智能工具，不但協助客戶克服追高殺低的人性弱點，更將基金投資轉化升級為更有效率、更有紀律的理財工具。

中租基金平台推出「中租母子鎖利GO」已滿三年，是首家推出可跨品牌投資母子基金的平台，成果也相當可喜。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，母子基金機制是投資人應對市場不確定性的實證有效工具，「中租母子鎖利GO」上線以來，申購留存率高達78%。

中租 定期定額

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