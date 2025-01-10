美股、科技基金 投信最看好

全球主要股市2024年表現出色，展望2025年，基金平台對主要基金公司的調查顯示，強者恆強仍是2025年的主軸。多數基金公司最看好的股市為美股、科技股及台股，最看好的債券是非投資等級債。

國內最大基金平台基富通證券與十家投信合作，舉辦「2025市場攻略」票選活動。每家公司最多可投五票，根據票選結果，在股票方面，美股及科技股都獲得八票，並列第一，接下來是台股（六票）、全球股票（四票）、金融股（兩票）、印度股（兩票）、日股（一票）、醫療生技股（一票）、工業與基礎建設股（一票）。

投信2025年看好基金

至於債券及平衡資產，則以非投資級債券獲得七票最高，其次是投資級債（四票）、美國平衡（三票）、全球平衡（兩票）、新興市場債（一票）。

如果以加權分數來計算（最看好得五分，其次四分，依此類推），美股的看好度更高達33分遙遙領先，其次則是科技股的25分，接著是台股的20分、全球股票的17分、非投資級債券的14分、美國平衡的十分、投資級債券的八分。

這十大基金公司為安聯投信、保德信投信、施羅德投信、復華投信、富達投信、富蘭克林證券投顧、富蘭克林華美投信、摩根投信、聯博投信、瀚亞投信。

美股以33分的看好分數遙遙領先，除了美國經濟及企業的優異表現之外，2025年進入川普2.0時代也是重要因素。川普揚言讓美國再次偉大，以關稅、減稅、放鬆管制等言論最受市場注意，對經濟及股市的衝擊也會最大。

富蘭克林投顧分析，川普採取親商策略，有利美國經濟及企業獲利，美股將優先受惠，小型股及價值股有望補漲。摩根投信認為，美國各產業獲利表現將更加均衡，有利支撐長期牛市。復華投信指出，美國優先政策有利強化美國企業競爭力，預期資金流向科技創新及供應鏈重組。

科技股獲得25分的第二高分，台股以20分排第三。安聯投信指出，台美人工智慧（AI）技術在2025年仍是市場主流，科技創新及政策紅利交織，將推動台股及美股雙雙成長。

全球股票獲得17分。富達投信認為，2025年全球各市場經濟成長、通貨膨脹及利率走勢分歧，但多數市場獲利都將成長，全球投資氣氛也偏樂觀。聯博投信表示，即使全球經濟開始減速，但企業獲利仍然強勁，為股市提供支撐。

在債券方面，由於市場預期美國聯準會（Fed）將放慢降息速度，較高的利率水準將持續更長的時間，因此非投資等級債的收益率顯得更有吸引力，且可受惠於違約率仍低。美股美債雙強，有利於美國平衡資產的表現，因此看好程度更超過投資等級債。