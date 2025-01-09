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美日台陸股市 多元配置

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根資產管理昨（9）日針對2005年提出投資的「五大議題」，建議投資人應採多元化的方式進行資產配置，股票部分聚焦美股與包含中、日、台的亞洲科技供應鏈，固定收益資產優先考慮非投資等級債。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰總結，包括：美國經濟可望軟著陸、美股高點仍可期、人工智慧離泡沫化尚遠、台日中三強各有優勢、非投資級債將成為亮點，值得投資人關注。

其中，那斯達克100指數目前的本益比為32.4倍，距離2000年網路泡沫的83.3倍還相當遙遠，可見AI未來仍會帶動科技產業的發展。

許長泰分析，美國大選已塵埃落定，未來金融市場的走向備受關注，而中國經濟刺激措施、地緣政治風險，及各國央行的降息政策，也將成為影響全球市場的重要因素，後續值得持續觀察。

另外，在台灣、日本、中國大陸等亞洲三大經濟體方面，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，在科技股獲利增長的帶動下，台股在亞太（不含日本）地區整體的獲利表現依舊領先；日本股市則是受惠於企業治理的改善有助於估值提升。

中國股市目前估值在10至12倍之間，明顯低於區域其他市場。然而，持續的政策刺激仍是市場反彈的關鍵因素，建議投資人可以「守株待兔」，後市可關注今年3月的全國兩會將揭示穩增長政策的細節，或為市場提供新動能。

避險資產方面，許長泰補充，美債、黃金與日元雖是三大市場認知的避險資產，不過從有具備收益、波動性低、以及與風險資產為負相關性，這三方面比較下，美債無疑脫穎而出，其次排序為黃金及日圓。

事實上，美債目前十年期公債殖利率達4.68%，相較黃金與日元提供穩定收益，成為避險工具首選。此外，美債價格波動性較低，儘管與股票的相關性有時轉為正，但對於降低投資組合整體波動仍具顯著效果。尤其在經濟衰退或利率下降時，長天期美債的資本利得更為明顯。

因此相較之下，黃金雖具避險屬性，但其價格波動性高且缺乏收益，而日元則因日本央行升息步伐緩慢，利率維持低水平，匯率上行空間受限。

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