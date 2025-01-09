半導體題材基金 含金量高

各國持續拚搏半導體產能，據統計，包括美國、日本、台灣等都將在今年啟動新建晶圓廠。投信法人表示，AI運用廣，幾乎無所不能，最關鍵的零組件半導體是未來十年成長趨勢最為明朗的產業，帶動半導體相關基金受矚目。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，擁有三強地位的美日台半導體獲利前景看俏，根據統計，2024至2026年美日台半導體廠EPS年複合成長率預估分別達31%、15%、25%，遠優於美日台大盤EPS年複合成長率，建議逢低布局漲升行情看俏的美日台半導體基金。

蘇聖峰指出，目前AI已廣泛應用於日常生活，在社群平台廣告業務方面，Meta AI月活躍用戶已超過5億，且超過100萬廣告商使用生成式AI製作大量廣告。

在電腦軟硬體應用上，最新AI模型的效率較過去模型高出90%；在餐廳發展上，將AI用於招聘，可縮短招聘流程時間75%；手機應用方面，Apple Intelligence大幅提振手機銷量。

網路安全應用部分，Chipotle公司上季AI業務占總業務8.5%，本季可望擴大至10.5%。未來十年AI將走向無所不能，將帶旺半導體龐大商機。

AI同時也帶動機器人的發展，新光投信指出，由於輝達也進軍機器人領域，若未來科技大廠開發出可靠、實惠且廣泛運用的機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼2022年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命。最直接受惠的，除美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈，半導體相關ETF未來股價表現將不容小覷。

根據國際半導體產業協會新公布的報告，2025年半導體產業將有18座新晶圓廠啟建，包括三座八吋和15座12吋晶圓廠，其中大部分廠房可望於2026年至2027年間開始量產。

預測2025年北美和日本各有四座新廠計畫；中國和歐洲及中東地區各有三座，台灣也有二座新廠計畫。